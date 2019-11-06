Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 101vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Synchronschwimmerin wird tot in der Schwimmhalle aufgefunden. Die Teampartnerin des Opfers lenkt den Verdacht auf ihren Sponsor. Er unterstützte die Schwimmerinnen finanziell und forderte als Gegenleistung Sex. Musste die junge Frau sterben, weil sie sich gegen die sexuellen Forderungen des Sponsors sträubte? Rechte: Sat.1

SAT.1
