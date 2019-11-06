Mörderische SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Mörderische Schwiegermutter
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In einer Gärtnerei soll angeblich Hanf angebaut werden. Bei einer Razzia finden die Kommissare nicht nur Drogen - im Kompost liegt eine Leiche. Bei der Toten handelt es sich um die Verlobte des Juniorchefs. Die beiden wollten in Kürze heiraten, doch die Mutter des Juniorchefs war gegen diese Hochzeit ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1