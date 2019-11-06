Tödlicher Undercover-EinsatzJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Tödlicher Undercover-Einsatz
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Schlagerkomponist glaubt, dass seine Frau ihn ermorden will und dafür einen Auftragskiller angeheuert hat. Mit Hilfe einer Informantin kommen die Kommissare einem kriminellen Gastwirt auf die Spur. In seiner Pension ist ein international gesuchter Auftragskiller abgestiegen. Bevor die Informantin den Kommissaren einen weiteren wichtigen Hinweis liefern kann, wird sie ermordet ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1