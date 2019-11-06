K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Der tödliche Brief
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Postbote wird brutal niedergeschlagen. Der Täter klaut die gesamte Post des Hauses. Angeblich erwartet keiner der Mieter wichtige Briefe. Doch einige der Bewohner haben dunkle Geheimnisse. Im Haus wird mit Drogen gehandelt, es wurde in eine Wohnung eingebrochen und eine der Mieterinnen wird erpresst ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1