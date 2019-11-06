K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Tod am Straßenstrich
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Blinder wird in der Nähe des Straßenstrichs erschlagen. Kurz vor seinem Tod war er mit einer Prostituierten zusammen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine schicksalhafte Verbindung des Toten und der Prostituierten. Der Tote hatte vor Jahren volltrunken einen Autounfall verschuldet. Dabei erblindete er und der Verlobte der Prostituierten starb ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1