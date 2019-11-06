Zum Inhalt springenBarrierefrei
Todesfalle Technoclub

SAT.1Staffel 4Folge 18vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein junges Mädchen wird vom Dach eines Techno-Clubs gestoßen und stirbt. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod den Türsteher des Clubs oral befriedigt hat. Der behauptet, der Sex sei freiwillig gewesen. In Wirklichkeit hat der Mann das minderjährige Mädchen aber zum Sex genötigt. Der Deal war Sex gegen Drogen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
