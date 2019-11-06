K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Todesfalle Technoclub
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein junges Mädchen wird vom Dach eines Techno-Clubs gestoßen und stirbt. Die Kommissare finden heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod den Türsteher des Clubs oral befriedigt hat. Der behauptet, der Sex sei freiwillig gewesen. In Wirklichkeit hat der Mann das minderjährige Mädchen aber zum Sex genötigt. Der Deal war Sex gegen Drogen ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1