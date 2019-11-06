K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Sport ist Mord
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Sportagentin stürzt in den Tod. Die Frau hatte eine Affäre mit einem ihrer Athleten. Die Ehefrau des Sportlers gerät unter Verdacht - sie ist rasend eifersüchtig und hat ihrem Mann schon öfter mit Konsequenzen gedroht, wenn er sie weiterhin betrügt. Doch sie hat ein Alibi für die Tatzeit. Dann wird der Sportler selbst Opfer eines Mordversuchs ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1