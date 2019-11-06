Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 134vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Frau wird brutal zu Tode geprügelt. Der Gerichtsmediziner entdeckt bei der Obduktion ein wichtigen Anhaltspunkt: Das Opfer war früher ein Mann. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass die Tote vor ihrer Umwandlung mit einer Frau zusammen war. Aus dieser Beziehung gibt es einen Sohn. Der junge Mann ist überall als extremer Schwulenhasser bekannt ... Rechte: Sat.1

