Folge 136: Angst um Kommissarin Rietz
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alexandra Rietz gewinnt einen Gutschein für einen Wellnesstag im Fitness-Center. Doch der Tag wird zum Horrortrip: Zwei maskierte Männer entführen die Kommissarin vor dem Fitnessstudio. Als Lösegeld fordern sie einen Diamanten im Wert von 1,2 Millionen Euro. Bei der Übergabe eskaliert die Situation: Die beiden Entführer sterben, und der Diamant ist verschwunden. Rechte: Sat.1
