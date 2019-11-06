Der Mörder in der FamilieJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Der Mörder in der Familie
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare erhalten einen Notruf. Der Sieger eines Boccia-Turniers wird tot aufgefunden. Unter Verdacht stehen seine stärksten Konkurrenten: Der von Neid zerfressene Zweitplatzierte und die missgünstige Dritte. Das Opfer und seine Rivalen hatten kurz vor dem Mord einen heftigen Streit. Doch die Kommissare ermitteln, dass der größte Feind des Toten die eigene Familie ist ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1