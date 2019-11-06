K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 144: Tod in der Schule
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In einer Kosmetikschule wird eine Schülerin auf der Toilette brutal ermordet. Die Tote war als intrigante Zicke bekannt. Mit einer Mitschülerin hatte sie kurz vor ihrem Tod einen heftigen Streit, weil sie ihr den Freund ausgespannt hat. Doch auch der Hausmeister der Schule ist verdächtig: Er ist als Spanner vorbestraft und hat auf der Damentoilette die Schülerinnen heimlich gefilmt. Rechte: Sat.1
