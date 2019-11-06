Tödliche GeschwisterliebeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 153: Tödliche Geschwisterliebe
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Familienvater stirbt bei einem Autounfall. Er hinterlässt seine Frau und vier Stiefkinder. Der Unfall entpuppt sich als eiskalt geplanter Mord. Tagebuchaufzeichnungen der ältesten Tochter des Toten enthüllen ein grausames Familiengeheimnis: Der Stiefvater hat sie jahrelang missbraucht. Offenbar haben die Kinder gemeinsam ihren verhassten Stiefvater umgebracht. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1