Kommissarin auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Kommissarin auf der Flucht
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kommissarin Alexandra Rietz hat Angst: Sie fühlt sich von einem Unbekannten verfolgt. Ihre Kollegen nehmen sie nicht ernst und schicken sie in den Urlaub. Am nächsten Tag werden die Kommissare Naseband und Grass zu einem Tatort gerufen. Dort entdecken sie Schreckliches: Eine Frau wurde geköpft. Sie trägt die Kleidung von Alexandra Rietz. Und tatsächlich ist die Kommissarin spurlos verschwunden Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1