K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Skrupelloser Babyhandel
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine hochschwangere Frau wird von ihrem betrunkenen Ehemann misshandelt. Die Kommissare bringen sie in ein Frauenhaus. Kurz darauf meldet sich die Schwangere telefonisch bei den Kommissaren, doch der Anruf wird abrupt unterbrochen. Danach fehlt von der jungen Frau jede Spur ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1