Mörderische FrauenliebeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Mörderische Frauenliebe
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein schmieriger Privatdetektiv wird erschossen. Er hatte viele Feinde: seine Freundin hat er belogen, betrogen und ausgenutzt und seine Klienten hat er erpresst. Vor allem sein letzter Auftrag ist brisant: Der Tote sollte eine angeblich untreue Ehefrau beschatten. Ein Videoband beweist, dass der Detektiv die Frau zum Sex gezwungen hat ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1