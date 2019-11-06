Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 43vom 06.11.2019
Folge 43: Mörderische Frauenliebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein schmieriger Privatdetektiv wird erschossen. Er hatte viele Feinde: seine Freundin hat er belogen, betrogen und ausgenutzt und seine Klienten hat er erpresst. Vor allem sein letzter Auftrag ist brisant: Der Tote sollte eine angeblich untreue Ehefrau beschatten. Ein Videoband beweist, dass der Detektiv die Frau zum Sex gezwungen hat ... Rechte: Sat.1

SAT.1
