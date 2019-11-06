K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Mörderischer Bürosex
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird brutal ermordet. Sie hatte angeblich ein Verhältnis mit ihrem verheirateten Mitarbeiter - der bestreitet die Affäre, auch die Ehefrau ist von seiner Treue überzeugt. Doch die Kommissare decken ein viel dunkleres Geheimnis des Ehemannes auf: Er hat eine Sex-Affäre mit dem Ehemann seiner toten Chefin! Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1