K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Kochduell

SAT.1Staffel 4Folge 53vom 06.11.2019
Tödliches Kochduell

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 53: Tödliches Kochduell

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kommissarin Rietz nimmt an einem TV-Kochduell teil. Wenn sie den Herausforderer besiegt, kann sie 150.000 Euro gewinnen. Und tatsächlich kann sie sich gegen den bisherigen Champion durchsetzen. Der gescheiterte Herausforderer wittert Betrug und bedroht die Jury. Kurz nach dem nächsten Duell stirbt ein Jurymitglied an einer Fischvergiftung ... Rechte: Sat.1

