K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Tödliches Kochduell
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kommissarin Rietz nimmt an einem TV-Kochduell teil. Wenn sie den Herausforderer besiegt, kann sie 150.000 Euro gewinnen. Und tatsächlich kann sie sich gegen den bisherigen Champion durchsetzen. Der gescheiterte Herausforderer wittert Betrug und bedroht die Jury. Kurz nach dem nächsten Duell stirbt ein Jurymitglied an einer Fischvergiftung ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1