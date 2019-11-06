Trügerisches FamilienglückJetzt kostenlos streamen
Folge 54: Trügerisches Familienglück
In einer Boutique wird eine junge Mutter grausam ermordet. Die Familienidylle der Toten entpuppt sich als Lüge: Ihr angeblich erfolgreicher Ehemann ist seit einem halben Jahr arbeitslos. Außerdem betrügt er seine Ehefrau mit dem Kindermädchen. Der Bruder der Toten kämpft seit mehreren Jahren erfolglos gegen seine Alkoholsucht. Versöhnungsversuche mit der Familie schlagen immer wieder fehl ... Rechte: Sat.1
