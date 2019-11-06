Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 54vom 06.11.2019
In einer Boutique wird eine junge Mutter grausam ermordet. Die Familienidylle der Toten entpuppt sich als Lüge: Ihr angeblich erfolgreicher Ehemann ist seit einem halben Jahr arbeitslos. Außerdem betrügt er seine Ehefrau mit dem Kindermädchen. Der Bruder der Toten kämpft seit mehreren Jahren erfolglos gegen seine Alkoholsucht. Versöhnungsversuche mit der Familie schlagen immer wieder fehl ... Rechte: Sat.1

