Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar Grass unter Anklage

SAT.1Staffel 4Folge 562
Kommissar Grass unter Anklage

Kommissar Grass unter AnklageJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 562: Kommissar Grass unter Anklage

21 Min.Ab 12

In einem Hotel stürzt eine Auszubildende vom Balkon einer Suite. Die Kommissare vermuten, dass der Hotelbesitzer und zwei seiner Freunde hinter dem angeblichen Unfall stecken. Kommissar Grass schleust sich undercover in die Clique des Hotelbesitzers ein. Um das Vertrauen der Verdächtigen zu gewinnen, nimmt der Ermittler an einer ihrer Partys und einem illegalen Autorennen teil ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen