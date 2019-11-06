Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die intrigante Porno-Queen

SAT.1Staffel 4Folge 59vom 06.11.2019
Die intrigante Porno-Queen

Die intrigante Porno-QueenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 59: Die intrigante Porno-Queen

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare werden Zeugen eines brutalen Anschlags: In aller Öffentlichkeit wird auf eine Schlagersängerin geschossen. Die Ermittler können die Frau in letzter Sekunde retten, doch es fehlen jegliche Hinweise auf den Täter. Die Kommissare decken ein dunkles Geheimnis des Schlager-Sternchens auf: Sie war eine lüsterne Porno-Queen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen