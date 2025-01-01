Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 591
21 Min.Ab 12

Kommissarin Alexandra Rietz besucht mit Michael Naseband den Gutshof ihres Vaters. Während des Aufenthalts macht Papa Rietz keinen Hehl aus seinem größten Wunsch: Er erhofft sich Kommissar Naseband als Schwiegersohn! Doch der Kurztrip auf dem Gutshof wird getrübt. Auf dem Hof wird ein Brand gelegt! Während der Ermittlungen kommen sich die Kommissare tatsächlich näher ...

SAT.1
