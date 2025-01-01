K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 591: Schwiegersohn Naseband
21 Min.Ab 12
Kommissarin Alexandra Rietz besucht mit Michael Naseband den Gutshof ihres Vaters. Während des Aufenthalts macht Papa Rietz keinen Hehl aus seinem größten Wunsch: Er erhofft sich Kommissar Naseband als Schwiegersohn! Doch der Kurztrip auf dem Gutshof wird getrübt. Auf dem Hof wird ein Brand gelegt! Während der Ermittlungen kommen sich die Kommissare tatsächlich näher ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1