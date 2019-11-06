K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Tödlicher Liebesterror
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei einem brutalen Überfall wird eine junge Studentin verletzt. Die Kommissare vermuten den Täter im Umfeld des Opfers. Einer der Tutoren an der Uni stand bereits wegen sexueller Belästigung vor Gericht. Er soll auch der Studentin mehrfach anzügliche Angebote gemacht haben. Als ein Unbekannter in die Wohnung der Verletzten eindringt und ihr Haustier ermordet, gerät die Sache außer Kontrolle ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1