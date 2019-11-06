Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar Grass in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 78vom 06.11.2019
Kommissar Grass in Gefahr

Kommissar Grass in GefahrJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 78: Kommissar Grass in Gefahr

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau entführt Gerrit Grass beim Blutspenden. Sie braucht ihn als lebende Blutkonserve für ihren Bruder. Dieser hatte gemeinsam mit einem Komplizen einen Juwelier ausgeraubt und war dabei schwer verletzt worden. Im Versteck der Entführerin geraten die beiden Komplizen in einen heftigen Streit. Dabei wird Kommissar Grass lebensgefährlich verletzt ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen