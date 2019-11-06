Kommissar Grass in GefahrJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Kommissar Grass in Gefahr
Folge vom 06.11.2019
Eine junge Frau entführt Gerrit Grass beim Blutspenden. Sie braucht ihn als lebende Blutkonserve für ihren Bruder. Dieser hatte gemeinsam mit einem Komplizen einen Juwelier ausgeraubt und war dabei schwer verletzt worden. Im Versteck der Entführerin geraten die beiden Komplizen in einen heftigen Streit. Dabei wird Kommissar Grass lebensgefährlich verletzt ... Rechte: Sat.1
