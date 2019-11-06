Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rietz in der Todesfalle

SAT.1Staffel 4Folge 89vom 06.11.2019
Rietz in der Todesfalle

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Serienmörder schlägt zum fünften Mal zu. Das Opfer ist erneut ein Polizist. Um den skrupellosen Killer zu finden, ermittelt Kommissar Naseband undercover. Bei seinem geheimen Einsatz kann er eine wichtige Zeugin ausfindig machen. Sie hat jedoch Angst auszusagen. Der Kommissar versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
