Peter Giesel im Kampf gegen unerwünschte Hausgäste
K1 Magazin
Folge 10: Peter Giesel im Kampf gegen unerwünschte Hausgäste
50 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Wer einen Schädlingsbekämpfer rufen muss, hat zuhause ein ernstes Problem. Damit es nicht soweit kommt, gibt es Mittel und Tricks, sich selbst gegen Ameisen, Motten, Silberfische & Co zu wehren. Peter Giesel stellt die am häufigsten auftretenden Schädlinge vor und zeigt zusammen mit Schädlingsbekämpfer Oliver Hofmann, wie und womit man die ungebetenen Gäste wieder los wird. Und: Durchblick per Automatik: Fensterputzroboter im Test / Grillen mit Olivenkernen & Co. statt Holzkohle?
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins