Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Peter Giesel im Kampf gegen unerwünschte Hausgäste

Kabel EinsStaffel 2020Folge 10vom 28.05.2020
Peter Giesel im Kampf gegen unerwünschte Hausgäste

Peter Giesel im Kampf gegen unerwünschte HausgästeJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 10: Peter Giesel im Kampf gegen unerwünschte Hausgäste

50 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Wer einen Schädlingsbekämpfer rufen muss, hat zuhause ein ernstes Problem. Damit es nicht soweit kommt, gibt es Mittel und Tricks, sich selbst gegen Ameisen, Motten, Silberfische & Co zu wehren. Peter Giesel stellt die am häufigsten auftretenden Schädlinge vor und zeigt zusammen mit Schädlingsbekämpfer Oliver Hofmann, wie und womit man die ungebetenen Gäste wieder los wird. Und: Durchblick per Automatik: Fensterputzroboter im Test / Grillen mit Olivenkernen & Co. statt Holzkohle?

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen