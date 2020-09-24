Abzocke im Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus EuropaJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 26: Abzocke im Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa
45 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12
Kabel Eins-Reporter Peter Giesel war in vielen europäischen Ländern unterwegs - und wurde häufig abgezockt: Vom Taxifahrer in Prag über den Ape-Vermieter auf Sizilien bis zu vermeintlichen Kunstmalern in Paris. Im "K1 Magazin" blickt er auf seine prägendsten Fälle zurück und gibt Tipps, worauf Urlauber achten sollen. Und: Vom Chips-Maker bis zur Zitronenpresse: Kreatives Küchenzubehör im Test / Goji, Ingwer & Co: Wie wirken asiatische Wundermittel? Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins