Abzocke im Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa

Kabel EinsStaffel 2020Folge 26vom 24.09.2020
Folge 26: Abzocke im Urlaub: Peter Giesel und seine krassesten Fälle aus Europa

45 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12

Kabel Eins-Reporter Peter Giesel war in vielen europäischen Ländern unterwegs - und wurde häufig abgezockt: Vom Taxifahrer in Prag über den Ape-Vermieter auf Sizilien bis zu vermeintlichen Kunstmalern in Paris. Im "K1 Magazin" blickt er auf seine prägendsten Fälle zurück und gibt Tipps, worauf Urlauber achten sollen. Und: Vom Chips-Maker bis zur Zitronenpresse: Kreatives Küchenzubehör im Test / Goji, Ingwer & Co: Wie wirken asiatische Wundermittel? Bildrechte: Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Alle 6 Staffeln und Folgen