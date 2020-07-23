Zurück in Boppard: Wie ging es weiter in Rosins Restaurants?Jetzt kostenlos streamen
Folge 17: Zurück in Boppard: Wie ging es weiter in Rosins Restaurants?
44 Min.Folge vom 23.07.2020
Zurück in Boppard: Wie ging es weiter in Rosins Restaurants? Für den 38-Jährigen Özay Salim war es die Erfüllung eines Traums: zwei eigene Restaurants. Für die Existenzgründung Anfang des Jahres hat der Gastronom aus Boppard seine kompletten Ersparnisse investiert. Das Risiko scheint sich zu lohnen: Beide Lokale zählen zu den besten Adressen der Stadt und das Geschäft läuft gut - bis ihn die Corona-Krise mit voller Wucht trifft. Der zweifache Familienvater hat kaum noch Einnahmen und bangt um seine Existenz. Bildrechte: kabel eins/Hartmann, Jens.
