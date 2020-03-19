Vereinsgaststätte vor dem Aus: Was wird aus dem "Amore mio"?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 7: Vereinsgaststätte vor dem Aus: Was wird aus dem "Amore mio"?
49 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Salvatore und Julia Balbo betreiben das Restaurant "Amore mio" in Unterfranken. Doch die Vereinsgaststätte des TSV Collenberg wirft zu wenig Umsatz ab. Kreationen wie "Pizza Schalke" und Einheits-Burger überzeugen die Gäste nicht. Obendrein sind Pächter und Vereinsvorstand zerstritten. Kann Sternekoch Frank Rosin den emotionalen Wirt auf einen erfolgreichen Weg führen? Das "K1 Magazin" war vier Monate später noch einmal in Collenberg.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins