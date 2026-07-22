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Kärnten heute vom 22.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1186vom 22.07.2026
Kärnten heute vom 22.07.2026

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Folge 1186: Kärnten heute vom 22.07.2026

21 Min.Folge vom 22.07.2026

Train-Surfing: Ein Verdächtiger gefasst, zwei flüchtig | Hotels rüsten sich für heiße Sommer | Kalb Rose: Weniger Transport, mehr Qualität | Meldungen | Verena Walzl: Inspirierende Kunst aus Schiefling | Kuscheltierklinik: Spielerisch Arztängste abbauen | "Kärnten heute DABEI": Fischfest in Feld am See

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