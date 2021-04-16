KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 20.04.2021Jetzt kostenlos streamen
Folge 106: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 20.04.2021
5 Min.Folge vom 16.04.2021Ab 6
Die Themen: - Wiedergeburt einer PET-Flasche: das kann aus dem Plastik nach richtigem Recycling entstehen. - Deshalb ist der Klimawandel real: eine Argumentationshilfe.
