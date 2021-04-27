Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.04.2021

PULS 4Staffel 1Folge 117vom 27.04.2021
5 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 6

Die Themen: - Ein Winzer lässt sich seine Solaranlage mittels Crowdfunding von seinen Kunden bezahlen. Im Gegenzug gibt's Wein. - Auf welche möglichen Mängel bei Vitaminen und Co. müssen Vegetarier und Veganerinnen achten? Ein Faktencheck.

