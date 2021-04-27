KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.04.2021 Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 117: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 27.04.2021
5 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 6
Die Themen: - Ein Winzer lässt sich seine Solaranlage mittels Crowdfunding von seinen Kunden bezahlen. Im Gegenzug gibt's Wein. - Auf welche möglichen Mängel bei Vitaminen und Co. müssen Vegetarier und Veganerinnen achten? Ein Faktencheck.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen