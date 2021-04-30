KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 04.05.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 120: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 04.05.2021
5 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 6
Die Themen: - Haare waschen ohne Shampoo - was steckt hinter dem Nachhaltigkeitstrend? Ein Selbsttest. - So wird auch ohne grünen Daumen der Garten nachhaltig schön.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Umwelt
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen