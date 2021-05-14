KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.05.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 134: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.05.2021
5 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 6
Die Themen: - Ein Leben ohne Müll: Lorraine aus Klosterneuburg erzählt von ihrem Zero-Waste-Alltag. - Einwegpfand für Plastikflaschen: So könnte ein solches System auch bei uns funktionieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen