KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 18.05.2021

PULS 4Staffel 1Folge 134vom 14.05.2021
5 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 6

Die Themen: - Ein Leben ohne Müll: Lorraine aus Klosterneuburg erzählt von ihrem Zero-Waste-Alltag. - Einwegpfand für Plastikflaschen: So könnte ein solches System auch bei uns funktionieren.

