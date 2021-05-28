KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.06.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 148: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.06.2021
5 Min. Ab 6
Die Themen: - Wie schwer fällt der Umstieg vom Verbrenner auf ein Elektroauto? Ein Selbsttest. - Im Fokus: Eine App soll Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz in Tirol erleichtern.
