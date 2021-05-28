Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.06.2021

PULS 4Staffel 1Folge 148vom 28.05.2021
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.06.2021

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.06.2021Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 148: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 01.06.2021

5 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 6

Die Themen: - Wie schwer fällt der Umstieg vom Verbrenner auf ein Elektroauto? Ein Selbsttest. - Im Fokus: Eine App soll Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz in Tirol erleichtern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen