KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 24.08.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 232: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 24.08.2021
5 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6
KLIMAHELDiNNEN mit diesen Themen: Warum unser Schönheitswahn beim Obstkauf ein Problem ist. Außerdem: Mysterium Kühlschrank: Welches Essen in welchem Fach am längsten hält.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen