Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 24.08.2021

PULS 4Staffel 1Folge 232vom 20.08.2021
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 24.08.2021

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 24.08.2021Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 232: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 24.08.2021

5 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6

KLIMAHELDiNNEN mit diesen Themen: Warum unser Schönheitswahn beim Obstkauf ein Problem ist. Außerdem: Mysterium Kühlschrank: Welches Essen in welchem Fach am längsten hält.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen