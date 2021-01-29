Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 02.02.2021

PULS 4Staffel 1Folge 29vom 29.01.2021
5 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 6

Die Themen: - Leben am Biobauernhof: ein Besuch am Biohof Pollinger in Mautern in der Steiermark. - Energie aus Abwasser: So funktioniert die neue Energiequelle.

PULS 4
