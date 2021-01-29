KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 02.02.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 29: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 02.02.2021
5 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 6
Die Themen: - Leben am Biobauernhof: ein Besuch am Biohof Pollinger in Mautern in der Steiermark. - Energie aus Abwasser: So funktioniert die neue Energiequelle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen