Folge 85: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 30.03.2021
Folge vom 26.03.2021
Die Themen: - Wenn Kleidung nur zu Besuch in den eigenen Kasten kommt: das StartUp EndlosFesch. - Kompakt erklärt: Das steckt hinter dem Begriff "Ökostrom". - Bestandsaufnahme: So steht es um die geplante "ökosoziale Steuerreform".
