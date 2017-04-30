Koch mit! Oliver vom 30.04.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 30.04.2017: Koch mit! Oliver vom 30.04.2017
33 Min.Folge vom 30.04.2017Ab 6
Woche 4 bei „Rock mit! Oliver“. Der mehrfache Amadeus Preisträger Julian le Play gibt in Oliver Hoffingers Küche sein kulinarisches Debüt und im Gegenzug gibt auch der PULS4 Küchenchef ungewohnte Töne von sich. Gemeinsam zaubern sie verboten köstliche Krautfleckerln mit getrocknetem Serrano-Schinken und danach ein feuriges One-Pot Zitronenhuhn auf saftig lockerem Gemüsereis.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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