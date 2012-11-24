Koch mit Oliver
Folge vom 24.11.2012: Kochen mit Tee
27 Min.Folge vom 24.11.2012Ab 6
Kleine Blätter - großer Geschmack! Tee kann man nicht nur trinken, sondern auch zum Kochen verwenden. Das zeigt Ihnen diesmal Spitzenkoch Oliver Hoffinger und sein Kochlehrling Jeannine. Egal ob räuchern, dämpfen oder pochieren - der Einsatz von Tee in der Küche ist besonders vielfältig. Begleiten Sie uns auf eine Reise der vielfältigen Aromen von Tee ...
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4