Koch mit Oliver

Meer Frucht, Bitte!

PULS 4Folge vom 07.05.2011
Meer Frucht, Bitte!

Meer Frucht, Bitte!

Koch mit Oliver

Folge vom 07.05.2011: Meer Frucht, Bitte!

23 Min.Folge vom 07.05.2011Ab 6

Krustentiere, Muscheln, Tintenfische und Co. Köstlichkeiten mit Meeresfrüchten sorgen für das ganz besondere mediterrane Flair und garantieren höchsten Genuss. Mit einem geringen Fett- und Kohlenhydratanteil sind sie besonders gesund und passen perfekt in die leichte Frühjahrsküche. Mit einfachen Rezepten verzaubert PULS 4 Haubenkoch Oliver Hoffinger die Früchte des Meeres in herrliche Gaumenfreuden.

