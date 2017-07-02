Koch mit! Oliver vom 02.07.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 02.07.2017: Koch mit! Oliver vom 02.07.2017
32 Min.Folge vom 02.07.2017Ab 6
Den Geschmäckern dieser Welt auf der Spur, macht Oliver Hoffinger diesmal Station in Thailand. Der PULS4 Küchenchef zaubert einen sensationellen warmen Entensalat und süß saures Schopfsteak auf knackigem asiatischen Gemüse und flaumigen Weizennudeln. Den süßen Abschluss macht dann das legendärste Thai-Dessert – Sticky Rice mit Mango.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4