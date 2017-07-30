Koch mit! Oliver vom 30.07.2017Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.07.2017
34 Min.
Die Suche nach den besten Geschmäckern der Welt führt Oliver Hoffinger diesmal zum Gourmetgipfel nach Zypern. Beim diesjährigen Zusammentreffen der Sterne- und TV-Köche aus Deutschland und Österreich folgt ein kulinarischer Hochgenüsse dem Nächsten. So gibt es nicht nur gemeinsam mit Starkoch Kolja Kleeberg traumhaftes zartrosa Lamm mit süß sauer gefüllter Melanzani, sondern auch einen fantastischen mediterranen Pastasalat mit knusprigem Halloumi und als Nachspeise eine süße Verführung aus Knusperjoghurt mit Baklava und karamellisierten Melonen.
