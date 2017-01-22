Koch mit! Oliver vom 22.01.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 22.01.2017: Koch mit! Oliver vom 22.01.2017
33 Min.Folge vom 22.01.2017Ab 6
Keine Zeit zu verlieren? PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schlägt auch diesmal der Zeit ein Schnippchen. Es gibt den saftigsten Lachs Wellington auf cremiger Schnittlauchsauce und danach herzhaft gegrillten Schopfbraten mit knackig englischem Gemüse. Und das alles in je 20 Minuten! Außerdem in „Kochen ist Chefsache“ lassen Oliver und Fabian wieder gemeinsam die Pfannen zischen und zaubern knusprig sauer-scharfes Orangen-Hendl mit Ramen Nudeln.
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6
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