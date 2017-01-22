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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 22.01.2017

PULS 4Folge vom 22.01.2017
Koch mit! Oliver vom 22.01.2017

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Koch mit Oliver

Folge vom 22.01.2017: Koch mit! Oliver vom 22.01.2017

33 Min.Folge vom 22.01.2017Ab 6

Keine Zeit zu verlieren? PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger schlägt auch diesmal der Zeit ein Schnippchen. Es gibt den saftigsten Lachs Wellington auf cremiger Schnittlauchsauce und danach herzhaft gegrillten Schopfbraten mit knackig englischem Gemüse. Und das alles in je 20 Minuten! Außerdem in „Kochen ist Chefsache“ lassen Oliver und Fabian wieder gemeinsam die Pfannen zischen und zaubern knusprig sauer-scharfes Orangen-Hendl mit Ramen Nudeln.

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