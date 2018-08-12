Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Urig Tirolerisches aus Wenns!

PULS 4Folge vom 12.08.2018
Urig Tirolerisches aus Wenns!

Urig Tirolerisches aus Wenns!Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 12.08.2018: Urig Tirolerisches aus Wenns!

21 Min.Folge vom 12.08.2018Ab 6

„Koch mit! Oliver“ meldet sich aus Wenns in Tirol. Und da bekommt PULS 4 Küchenchef Oliverhoffinger wieder Unterstützung von Stadlwirt Walter Lutz. Walter macht eine Krautwickel aus der Region mit knackigen Krautröllchen. Oliver macht sich an gleich drei verschiedene Tiroler Knödel mit einer herrlichen Schwammerlsauce.

