Koch mit Oliver
Folge vom 12.08.2018: Urig Tirolerisches aus Wenns!
21 Min.Folge vom 12.08.2018Ab 6
„Koch mit! Oliver“ meldet sich aus Wenns in Tirol. Und da bekommt PULS 4 Küchenchef Oliverhoffinger wieder Unterstützung von Stadlwirt Walter Lutz. Walter macht eine Krautwickel aus der Region mit knackigen Krautröllchen. Oliver macht sich an gleich drei verschiedene Tiroler Knödel mit einer herrlichen Schwammerlsauce.
