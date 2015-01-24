Koch mit! Oliver vom 24.01.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 24.01.2015: Koch mit! Oliver vom 24.01.2015
27 Min.Folge vom 24.01.2015Ab 6
Der PULS 4 Küchenchef soll in 15 Wochen, also bis zum Start der Badesaison, ganze 15 Kilo abnehmen. Und jetzt kommt das Unfassbare: Das ganze soll tatsächlich ohne Diät passieren! Kann Oliver das schaffen? Ist das für einen Genussmenschen wie Oliver Hoffinger überhaupt eine Option? Kann der PULS 4 Haubenkoch ohne Diät, ohne Verzicht aber mit viel Genuss und mit „smarter“ Ernährung 15 Kilo in 15 Wochen abspecken?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 1, Season 4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1: 2016 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4