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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 24.01.2015

PULS 4Folge vom 24.01.2015
Koch mit! Oliver vom 24.01.2015

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Koch mit Oliver

Folge vom 24.01.2015: Koch mit! Oliver vom 24.01.2015

27 Min.Folge vom 24.01.2015Ab 6

Der PULS 4 Küchenchef soll in 15 Wochen, also bis zum Start der Badesaison, ganze 15 Kilo abnehmen. Und jetzt kommt das Unfassbare: Das ganze soll tatsächlich ohne Diät passieren! Kann Oliver das schaffen? Ist das für einen Genussmenschen wie Oliver Hoffinger überhaupt eine Option? Kann der PULS 4 Haubenkoch ohne Diät, ohne Verzicht aber mit viel Genuss und mit „smarter“ Ernährung 15 Kilo in 15 Wochen abspecken?

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