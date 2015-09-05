Rezept für Wien vom 05.09.2015Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 05.09.2015: Rezept für Wien vom 05.09.2015
Folge vom 05.09.2015
NEOS-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger kreiert ihre beiden Lieblingsgerichte mit PULS 4-Haubenkoch Oliver Hoffinger. Als berufstätige Mutter ist sie es gewohnt, für ihre Familie schnelle und schlichte Gerichte zu kochen. So fällt auch Meinl-Reisingers Wien-Menü aus: Majoranfleisch mit Nudeln und Marillen-Palatschinken. Oliver Hoffinger kocht eine ungewöhnliche Vorspeise und lässt Beate Meinl-Reisinger typische österreichische Gerichte blind verkosten.
