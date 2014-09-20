Koch mit! Oliver vom 20.09.2014Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 20.09.2014: Koch mit! Oliver vom 20.09.2014
27 Min.Folge vom 20.09.2014Ab 6
In dieser Folge wird PULS 4-Spitzenkoch Oliver Hoffinger tolle Speisen zaubern, die sich in Oberösterreich großer Beliebtheit und vor allem Tradition erfreuen. Dabei verwendet er den zartesten Innviertler Surspeck und kreiert sein ganz persönliches Innviertler Bierfleisch.
