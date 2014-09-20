Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4
Folge vom 20.09.2014
27 Min.
Ab 6

In dieser Folge wird PULS 4-Spitzenkoch Oliver Hoffinger tolle Speisen zaubern, die sich in Oberösterreich großer Beliebtheit und vor allem Tradition erfreuen. Dabei verwendet er den zartesten Innviertler Surspeck und kreiert sein ganz persönliches Innviertler Bierfleisch.

