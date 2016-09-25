Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 25.09.2016

PULS 4Folge vom 25.09.2016
Koch mit! Oliver vom 25.09.2016

27 Min.Folge vom 25.09.2016Ab 6

Schnell - schneller – Hoffinger. Bei „Männer zurück an den Herd“ zeigt der Puls 4 Küchenchef wie ‚Mann‘ auch in praktisch gar keiner Zeit groß auftischen kann. Wie diesen dicken, flaumigen und knusprigen Kartoffelpuffer- Traum mit Lachs und Cremedipp. Jetzt in Koch mit Oliver Männer zurück an den Herd.

