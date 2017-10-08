Koch mit! Oliver vom 08.10.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 08.10.2017: Koch mit! Oliver vom 08.10.2017
30 Min.Folge vom 08.10.2017Ab 6
Bieriges Staffelfinale! Ein letztes Mal führt Oliver Hoffinger noch gemeinsam mit Bierexperte Fabian durch die große Welt des flüssigen Genusses. Es gibt zartes Beef Tatar mit würzigem Bockbierlack und knusprigen Süßkartoffelchips, gefolgt von einem herzhaft kräftigem Starkbiergulasch mit flaumigen Semmelknödeln und danach arme Mönche mit herrlicher Puddingfülle und cremigen Starkbierschaum.
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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