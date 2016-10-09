Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 09.10.2016

PULS 4Folge vom 09.10.2016
Koch mit! Oliver vom 09.10.2016

Koch mit! Oliver vom 09.10.2016Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 09.10.2016: Koch mit! Oliver vom 09.10.2016

24 Min.Folge vom 09.10.2016Ab 6

Diesmal kocht er an Deck der MS Primadonna und schifft dabei von Wien ins schöne Bratislava. Dabei gibt es natürlich nur das Beste aus der österreichisch-ungarisch-slowakischen Küche: herzhafte Forellenfilets im Speckmantel und danach ein deftig cremiges Schweinsgulasch mit böhmischen Serviettenknödeln... Kurz bevor das Kreuzfahrtschiff anlegt zaubert "Smutje" Oliver dann noch eine herrliche Nachspeise: himmlisch luftige Topfenknödel mit Zwetschkenröster. Da kann wirklich keiner widerstehen - schon gar nicht die Gäste an Board.

